Korkunç görüntü! Facia büyüyor şehrin her yanını toplu mezarlar sardı

Dünya, Devlet Başkanı'nın fanatik taraftarlarıyla birlikte karantina karşıtı gösterilere katıldığı, mangal partileri düzenleyip jet skiye bindiği, ölümler sorulduğu zaman ise 'Ne olmuş yani? Üzgünüm. Daha başka ne yapmamı bekliyorsunuz?' dediği ülke Brezilya'ya çevrildi. Ölüm sıralamasında dünyada altıncılığa yükselen Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti Sao Paulo'dan gelen fotoğraflar ise, kelimenin tam anlamıyla dünyayı sarstı.