Korkunç görüntü! Facia büyüyor şehrin her yanını toplu mezarlar sardı
BREZİLYA'nın başkenti Sao Paulo'dan gelen görüntüler tüm dünyanın kanını dondurdu... Devlet başkanı hala koronavirüsü küçüksemeyi sürdürürken kentin etrafı toplu mezarlarla çevrilmeye başladı... İşte o korkutan görüntüler...
Dünya, Devlet Başkanı'nın fanatik taraftarlarıyla birlikte karantina karşıtı gösterilere katıldığı, mangal partileri düzenleyip jet skiye bindiği, ölümler sorulduğu zaman ise 'Ne olmuş yani? Üzgünüm. Daha başka ne yapmamı bekliyorsunuz?' dediği ülke Brezilya'ya çevrildi. Ölüm sıralamasında dünyada altıncılığa yükselen Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti Sao Paulo'dan gelen fotoğraflar ise, kelimenin tam anlamıyla dünyayı sarstı.
7 Mayıs 610, 8 Mayıs 751, 9 Mayıs 730, 10 Mayıs 496, 11 Mayıs 396, 12 Mayıs 881, 13 Mayıs 749... Bu rakamlar, son bir haftada Brezilya'da koronavirüsten ölenler.
Halihazırda 13 bin 240 insanın Covid-19 nedeniyle can verdiği Güney Amerika'nın en büyük ülkesinde, vakalar da hızla tırmanarak 190 bini aştı.
Ölüm sıralamasında dünyada altıncılığa yükselen Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti Sao Paulo'dan gelen fotoğraflar ise, kelimenin tam anlamıyla dünyayı sarstı.