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'Korkunç bir facia yaşadım' dedi! TV8 Survivor Duygu Bal saldırıya uğradı: Kanlar içinde kaldı

'Korkunç bir facia yaşadım' dedi! TV8 Survivor Duygu Bal saldırıya uğradı: Kanlar içinde kaldı

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğu yaptığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Duygu Bal uğradığı saldırıyı duyurdu.

'Korkunç bir facia yaşadım' dedi! TV8 Survivor Duygu Bal saldırıya uğradı: Kanlar içinde kaldı

Survivor Ünlüler - Gönüllüler'in dördüncü sezonundaki performansıyla tanınan eski voleybolcu Duygu Bal, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yürüyüş yaparken hayatının şokunu yaşadı.

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'Korkunç bir facia yaşadım' dedi! TV8 Survivor Duygu Bal saldırıya uğradı: Kanlar içinde kaldı

Bal,  Poddle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki başı boş 5 köpeğin saldırısına uğradı. 

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'Korkunç bir facia yaşadım' dedi! TV8 Survivor Duygu Bal saldırıya uğradı: Kanlar içinde kaldı

Olaydan yara alarak kurtulan Bal, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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'Korkunç bir facia yaşadım' dedi! TV8 Survivor Duygu Bal saldırıya uğradı: Kanlar içinde kaldı

"Korkunç bir facia yaşadım" diyen Bal "Hem de sokağımda beslediğim köpeklerin saldırısına uğradım. 5 köpek sinsice bize saldırdı." dedi.

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