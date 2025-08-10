Korkulan gün geldi! Sıcaklıklar bir anda yükseliyor! O tarihe kadar evden çıkmayın...
Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yağışlı ve rüzgarlı geçen haftanın ardından bugün batı kesimlerden başlayarak yeni sıcak hava dalgası etkili olacak. Yurt genelinde sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre kavurucu sıcaklar bugün de yurt genelinde etkisini sürdürecek. Termometreler özellikle Güney Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege genelinde 40 derecenin üzerini gösterecek.
Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Trabzon, Rize, Artvin'de sağanak yağış etkili olacak. MGM Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’in batısında yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde güneşli bir hava hakim. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 40 ile 45 derece arasında ölçülecek. Bölge halkının sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.
İşte il il hava durumu ve beklenen en yüksek sıcaklıklar...