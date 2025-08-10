Korkulan gün geldi! Sıcaklıklar bir anda yükseliyor! O tarihe kadar evden çıkmayın...

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde güneşli bir hava hakim. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 40 ile 45 derece arasında ölçülecek. Bölge halkının sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.

İşte il il hava durumu ve beklenen en yüksek sıcaklıklar...