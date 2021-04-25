'Korkudan uyku uyuyamıyoruz' deyip anlattı! Kocaeli'de acılı babanın sözleri yürek burktu
KOCAELİ'de 12 gün önce oğlu intihar eden görme engelli babanın anlattıkları yürek burktu.
Olay, 11 Nisan tarihinde Kocaeli’nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Harun Şahan ofisinde kendisini asarak intihar etti. Şahan’ı o halde bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Şahan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Şahan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.
Oğlunun ölümünün ardından adli tıp raporu neticelerinin kendisine ulaştırılmadığını söyleyen Harun Şahan’ın görme engelli babası Kadir Şahan, hiçbir şeyden haberleri olmadığını söyledi. Şahan, “Oğlumun intihar ettiğini söylediler. Ben oğlumu ipten kendim indirdim. Benim çocuğumu bu hale getirenler 3-5 tane çapulcu." dedi.