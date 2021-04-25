Oğlunun ölümünün ardından adli tıp raporu neticelerinin kendisine ulaştırılmadığını söyleyen Harun Şahan’ın görme engelli babası Kadir Şahan, hiçbir şeyden haberleri olmadığını söyledi. Şahan, “Oğlumun intihar ettiğini söylediler. Ben oğlumu ipten kendim indirdim. Benim çocuğumu bu hale getirenler 3-5 tane çapulcu." dedi.