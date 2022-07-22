Korku filmi senaryosu gibi! Kargolanan ceset kayboldu 3 yıldır bulunamıyor

Adli tabip, büyük ölçüde vücudun nasıl çürüdüğünü bilmek istediği için, cesedi ekstra test için diğer bir birime göndermek istedi. Birkaç hafta önce, 32 yaşındaki Merriweather, East Point'te bir silahlı saldırı sırasında canlı görülmüştü, ancak burada vücudu neredeyse bir iskelet olacak kadar parçalanmıştı.