Korku filmi senaryosu gibi! Kargolanan ceset kayboldu 3 yıldır bulunamıyor
ATALANTA'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Cansız beden incelenmek üzere kargoya verildi fakat kargo kayboldu. Kayıp ceset ise 3 yıldır bulunamıyor...
ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 2019 yılında Jeffrey Merriweather isimli bir adamın cesedi, bir evin çatısında bulundu. Polis cesedi laboratuvarda incelemek üzere FedEx kargo firmasına verdi ancak ceset kargoda kayboldu. Olayın üstünden 3 yıl geçmesine rağmen cansız beden hala bulunamadı. İşte yaşananlar...
2019 yılında, Jeffrey Merriweather'ın kısmen bozulmuş cesedi, Georgia, Atlanta'nın güneybatısındaki bir evin arkasında şişme bir yatağın altında bulundu.
Adli tabip, büyük ölçüde vücudun nasıl çürüdüğünü bilmek istediği için, cesedi ekstra test için diğer bir birime göndermek istedi. Birkaç hafta önce, 32 yaşındaki Merriweather, East Point'te bir silahlı saldırı sırasında canlı görülmüştü, ancak burada vücudu neredeyse bir iskelet olacak kadar parçalanmıştı.
Adli tabip, cesedi 32,61 dolar kargo parası ödeyerek FedEx aracılığıyla bir St.Louis laboratuvarına göndermeye karar verdi. Paket yolda kayboldu ve o gün bu gündür bulunamıyor.