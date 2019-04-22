Korku filmi konusu deniyordu! Palu ailesi için yönetmenler harekete geçti

30. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşan Emin Alper, gelecek projelerinden birinin Palu ailesi üzerine bir korku filmi olduğunu dile getirdi. Bir seyircinin “Korku filmi çekseniz ne kadar güzel olurdu” sözlerine Alper, şu yanıtı verdi: “Bir projem var. Palu ailesini korku filmi yapacağım" dedi.