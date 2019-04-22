Korku filmi konusu deniyordu! Palu ailesi için yönetmenler harekete geçti
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında korkunç cinayetlerin ortaya çıktığı olaydan sonra Palu ailesi beyazperdeye uyarlanıyor.
Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin 11 yıl önce kaybolmasının ardından ortaya çıkan sır perdesi Türkiye'yi yasa boğmuştu. Havva Palu, 2018’de oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı'ya katılıp kızı ve torununun bulunmasını istemiş, kan donduran cinayetler açığa çıkmıştı.
Cinayetlerin ardından Türkiye'de uzun süre konuşulan Palu ailesi, korku filmlerini andırmıyordu. Herkesin merakla beklediği film projesi ise ünlü yönetmen Emin Alper'den geldi. Kız Kardeşler isimli son filmiyle 38. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde Altın Lale ödülünü kazanan yönetmen Emin Alper, yeni projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
30. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşan Emin Alper, gelecek projelerinden birinin Palu ailesi üzerine bir korku filmi olduğunu dile getirdi. Bir seyircinin “Korku filmi çekseniz ne kadar güzel olurdu” sözlerine Alper, şu yanıtı verdi: “Bir projem var. Palu ailesini korku filmi yapacağım" dedi.
Palu ailesine ne olmuştu
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Palu ailesinin evine baskın düzenlenmişti. Palu ailesinden 5 kişi ile damatları Tuncer ve eşi Emine Ustael, tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında, Palu ailesine yönelik hazırlanan iddianame Şubat 2019’da kabul edilmişti.