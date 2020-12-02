Korku filmi gibi! Yağmur Aşık, 'Emre Aşık’ı öldürtmek için kanlı ete ateş ettirdi'
Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık tarafından öldürülmek istenmesiyle ilgili dava Düzce'de başladı. iddianamede Yağmur Aşık’ın, Erdi Sungur’dan eşini öldürmesini istediğini, adam öldürüp öldüremeyeceğini test etmek için de kanlı ete ateş ettirdiği iddiaları yer aldı.
Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık tarafından öldürülmek istendiği iddiasıyla açılan dava Düzce’de görülecek. Emre Aşık mahkeme için adliyeye avukatı ile gelirken, iddianamede Yağmur Aşık’ın, Erdi Sungur’dan eşini öldürmesini istediğini, adam öldürüp öldüremeyeceğini test etmek için de kanlı ete ateş ettirdiği iddiaları yer aldı.
Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile araçta beraberinde olan Erdi Sungur, geçen mart ayında Düzce'de yol uygulaması yapan jandarma aracına çarparak kaçtı. Jandarma ekibi, olay yerinden kaçan Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ı yakaladı.
Tutuksuz yargılanan Erdi Sungur, Yağmur Aşık’ın kendisinden Emre Aşık’ı öldürmesini istediğini iddia etti. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Erdi Sungur, Yağmur Aşık’ın kendisine Emre Aşık’ı öldürmesi için teklifte bulunduğunu, ancak kendisinin kabul etmediğini belirtti. Erdi Sungur ifadesinde Yağmur Aşık’ın Emre Aşık’ı öldürmek için silah satın aldığını söyleyerek şunları anlatmıştı:
“Ben Yağmur ile birlikte Emre Aşık’ı öldürmek için herhangi bir plan yapmadım. Yağmur Aşık bana konuyu teklif ettiğinde de ben kabul etmedim. İstanbul’dan Düzce’ye geldiğimiz sırada bir dinlenme tesisini geçtikten sonra yol kenarında durduk. Arkamıza bir araç geldi. Aracın arkasında bir kişi oturuyordu. Bu kişi bizi görünce Yağmur’a beni kast ederek, 'Bu mu?' diye sordu. Yağmur da, 'Evet bu efendim' dedi. "Araçtaki kişi bana, 'Emre olayını biliyorsun' dedi. Ben de 'ne olayı' dedim. Bu kişi bana ‘Yapabilecek misin, yurt dışına çıkacak mısınız?’ diye sordu. Ben de böyle bir şey olmadığını söyledim.