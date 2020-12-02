Korku filmi gibi! Yağmur Aşık, 'Emre Aşık’ı öldürtmek için kanlı ete ateş ettirdi'

“Ben Yağmur ile birlikte Emre Aşık’ı öldürmek için herhangi bir plan yapmadım. Yağmur Aşık bana konuyu teklif ettiğinde de ben kabul etmedim. İstanbul’dan Düzce’ye geldiğimiz sırada bir dinlenme tesisini geçtikten sonra yol kenarında durduk. Arkamıza bir araç geldi. Aracın arkasında bir kişi oturuyordu. Bu kişi bizi görünce Yağmur’a beni kast ederek, 'Bu mu?' diye sordu. Yağmur da, 'Evet bu efendim' dedi. "Araçtaki kişi bana, 'Emre olayını biliyorsun' dedi. Ben de 'ne olayı' dedim. Bu kişi bana ‘Yapabilecek misin, yurt dışına çıkacak mısınız?’ diye sordu. Ben de böyle bir şey olmadığını söyledim.