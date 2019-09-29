Korku filmi gibi! Köyü cinler bastı 7 kişi esrarengiz şekilde öldü gazeteci kayboldu

Bu olay aynı günlerde okuldan yeni mezun olmuş bir gazeteci olan H. B.'nin de ilgisini çekmiş ve genç gazeteci olayı araştırmak için D... köyüne gitmiştir. Köyde onbir gün geçiren H. B. köye vardığında köylüler ile röportaj yapmış ve bu röportajları kamerası ile kayda almıştır.