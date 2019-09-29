Korku filmi gibi! Köyü cinler bastı 7 kişi esrarengiz şekilde öldü gazeteci kayboldu
1989 yılından beri çözülemeyen gizem köyü terk ettirdi. Cinlerin bastığı söylenen köyde genç gazeteci kayıplara karıştı, 7 kişi öldü.
1989 yılının ocak ayında bir haber ajansı gazetelere k... in d... köyünde, köylülerin hava karardıktan sonra "cin benzeri" esrarengiz yaratıklar gördükleri için saat beşten sonra korkudan sokağa çıkamadıklarıyla ilgili bir haber geçti. Haber tüm gazetelerde küçük puntolarla önemsiz bir haber olarak yayınlandı.
O ay haber ajansları K... ilinin D... köyünde köylülerin hava karardıktan sonra cinî varlıklar gördüklerini ve o günden sonra havanın kararması ile köylülerin korkudan sokaklara çıkamadıklarını haber geçmiştir. Bu haber o dönem gazetelerin büyük bir bölümünde küçük parçalar ile yayımlanmıştır.
Bu olay aynı günlerde okuldan yeni mezun olmuş bir gazeteci olan H. B.'nin de ilgisini çekmiş ve genç gazeteci olayı araştırmak için D... köyüne gitmiştir. Köyde onbir gün geçiren H. B. köye vardığında köylüler ile röportaj yapmış ve bu röportajları kamerası ile kayda almıştır.
Röportajları sırasında köylüler esrarengiz varlıklar gördüklerini ifade etmişler ve genç gazeteciyi köyde kalmaya ikna etmişlerdir. Fakat köyde geçirdiği süre zarfınca hiçbir anormal olay ile karşılaşmayan H. B. köyden ayrılmaya karar vermiş, fakat köylülerin ısrarı üzerine kamerasını köydeki 14 yaşındaki bir çocuğa bırakmıştır.