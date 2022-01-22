Korku dolu anlar yaşattı! Saldırı sonrası Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama: Evime kadar gelip...
Uğradığı saldırıyla hayatının şokunu yaşayan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama geldi.
Yeni projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, otomobiliyle Etiler’deki evine doğru giderken iddiaya göre aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi.
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Çok ağır küfürlerle saldırıya uğrayan Sarıkaya’nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı.
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Sarıkaya, olay sonrasında ise Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulundu.
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Evinin önünde geçtiğimiz akşam saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya, dün Maslak'ta görüntülendi.
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