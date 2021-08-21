Korkanlar kapış kapış sipariş verdi! Fiyatını duyan şaşırdı Şanlıurfa'da üretiliyor
ŞANLIURFA’da,28 yıldır marangozluk yapan Bedih Karataş, ürettiği el yapımı ürüne Türkiye'nin birçok şehrinden sipariş yapıyor.
Türkiye’nin en sıcak illerinin Şanlıurfa’da, hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması ile birlikte kırsal bölgelerde sıkça yılanlar görülmeye başlandı.
Yılanların insanlara ve hayvanlara zarar vermesinden endişe edenler, marangozlar tarafından hazırlanan kapanlardan satın alıyor.
Şanlıurfa'da marangozluk yapan ve yılanların hareket etmesini engelleyen kapan imal eden Bedih Karataş, hava sıcaklığının devam etmesiyle sıkça görülen yılanlar için kapan satışlarını arttırdığını söyledi.
Son zamanlarda özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların kapan satın aldığını anlatan Karataş, "Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle köy ve kırsal bölgelerde yılanlar sıkça görülmeye başlandı." dedi.