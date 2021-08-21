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Korkanlar kapış kapış sipariş verdi! Fiyatını duyan şaşırdı Şanlıurfa'da üretiliyor

Korkanlar kapış kapış sipariş verdi! Fiyatını duyan şaşırdı Şanlıurfa'da üretiliyor

ŞANLIURFA’da,28 yıldır marangozluk yapan Bedih Karataş, ürettiği el yapımı ürüne Türkiye'nin birçok şehrinden sipariş yapıyor.

Korkanlar kapış kapış sipariş verdi! Fiyatını duyan şaşırdı Şanlıurfa'da üretiliyor

Türkiye’nin en sıcak illerinin Şanlıurfa’da, hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması ile birlikte kırsal bölgelerde sıkça yılanlar görülmeye başlandı. 

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Korkanlar kapış kapış sipariş verdi! Fiyatını duyan şaşırdı Şanlıurfa'da üretiliyor

Yılanların insanlara ve hayvanlara zarar vermesinden endişe edenler, marangozlar tarafından hazırlanan kapanlardan satın alıyor. 

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Korkanlar kapış kapış sipariş verdi! Fiyatını duyan şaşırdı Şanlıurfa'da üretiliyor

Şanlıurfa'da marangozluk yapan ve yılanların hareket etmesini engelleyen kapan imal eden Bedih Karataş, hava sıcaklığının devam etmesiyle sıkça görülen yılanlar için kapan satışlarını arttırdığını söyledi. 

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Korkanlar kapış kapış sipariş verdi! Fiyatını duyan şaşırdı Şanlıurfa'da üretiliyor

 Son zamanlarda özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların kapan satın aldığını anlatan Karataş, "Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle köy ve kırsal bölgelerde yılanlar sıkça görülmeye başlandı." dedi.

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