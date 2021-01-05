Körfez krizi bitiyor! Suudi Arabistan ve Katar anlaşmayı imzalıyor abluka kalkıyor dünya ne diyor

Krizin tarafı Birleşik Arap Emirlikleri'nden olumlu mesaj

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Suudi Arabistan ve Katar arasındaki anlaşmaya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Körfez birliğini yeniden sağlayacağımız tarihi bir zirvenin arifesindeyiz. Önceliğimiz, halkımız ile devletimizin güvenliği, istikrarı ve kalkınmasıdır." ifadelerini kullandı. Gargaş, doğru yolda olduklarını ancak daha çok çalışmaları gerektiğini kaydetti. Suudi Arabistan'ın Al Ula kentinde düzenlenecek toplantıya BAE de üst düzey bir isimle katılım gösterecek. BAE medyasına göre Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un toplantıda yer alacağı aktarıldı.