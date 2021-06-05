Korcan Kol sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Duygu Özlen'in Instagram pozları olay
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Emin'i oynayan Korcan Kol ve sevgilisi Duygu Özlen ilk kez görüntülendi. Duygu Özlen, Instagram pozlarıyla ortalığı sallıyor.
Show TV'de ekrana getirilmiş olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Emin karakterine hayat vermiş olan Korcan Kol ve sevgilisi Duygu Özlen ilk kez görüntülendi.
Maçka Parkı'nda romantik dakikalar geçiren Korcan Kol ve Duygu Özlen'in o anları kameralara yansıdı. İlk kez yan yana görüntülenen ünlü çift el ele oturup sohbet ederken bol bol fotoğraf çekildi.
Düzgün fiziği ile dikkat çeken Özlen, bir ara sevgilisi Korcan Kol'dan fotoğraflarını çekmesini istedi.
Peki, Korcan Kol kim?: Reklam ve dizi film oyuncusu. 2001, İstanbul doğumlu. Boy: 1.90 cm, Kilo: 80 kg. Lise mezunu. Korcan Koloyunculuk eğitimleri aldı. En son oyunculuk eğitimini suedacilstudio'da tamamladı.