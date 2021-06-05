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Korcan Kol sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Duygu Özlen'in Instagram pozları olay

Korcan Kol sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Duygu Özlen'in Instagram pozları olay

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Emin'i oynayan Korcan Kol ve sevgilisi Duygu Özlen ilk kez görüntülendi. Duygu Özlen, Instagram pozlarıyla ortalığı sallıyor.

Korcan Kol sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Duygu Özlen'in Instagram pozları olay

Show TV'de ekrana getirilmiş olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Emin karakterine hayat vermiş olan Korcan Kol ve sevgilisi Duygu Özlen ilk kez görüntülendi. 

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Korcan Kol sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Duygu Özlen'in Instagram pozları olay

Maçka Parkı'nda romantik dakikalar geçiren Korcan Kol ve Duygu Özlen'in o anları kameralara yansıdı. İlk kez yan yana görüntülenen ünlü çift el ele oturup sohbet ederken bol bol fotoğraf çekildi.

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Korcan Kol sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Duygu Özlen'in Instagram pozları olay

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Özlen, bir ara sevgilisi Korcan Kol'dan fotoğraflarını çekmesini istedi.

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Korcan Kol sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Duygu Özlen'in Instagram pozları olay

Peki, Korcan Kol kim?: Reklam ve dizi film oyuncusu. 2001, İstanbul doğumlu. Boy: 1.90 cm, Kilo: 80 kg. Lise mezunu. Korcan Koloyunculuk eğitimleri aldı. En son oyunculuk eğitimini suedacilstudio'da tamamladı.

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