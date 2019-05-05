Koray Avcı'nın başı derde girdi mekan çalışanına öyle bir şey yaptı ki
Şarkıcı Koray Avcı, bir mekanda gece kulübünün valesi ile kavga çıkardı ve valeye ağza alınmayacak küfürler savurdu.
Geçtiğimiz günlerde sahneye köpeği ile çıkarak herkesi şaşırtan Koray Avcı, insanlara ve hayvanlara şiddet uygulayanlara tepkisini göstermek istediğini belirtmişti. 1 Mayıs'ta ise sahne aldığı İstanbul'da konser veren Avcı, sahneye ekibiyle birlikte baretle çıkarak sevenleri tarafından ayakta alkışlanmıştı. Fakat Avcı, bir mekanın çalışanına ettiği küfürlerle sözlü tacizde bulunmasıyla kendisiyle oldukça çelişti.
3 Eylül günü, Taksim'de bir otelin gece kulübüne gitti. Aracıyla içeriye girmek isteyince, vale otelin talimatıyla içeriye araç alınamadığını söyledi. Duruma sinirlenen Avcı, önce "Genel müdürünü çağır bana" diye ters bir çıkış yaptı, ardından ağzını bozdu.
İddialara göre Avcı, valeye "Sen benim kim olduğumu biliyor musun! Sana burada ekmek yedirmem." deyip küfür yağdırdı. Güvenlik amiri araya girdi ancak Koray Avcı yatışmadı.
Vale, olay sonrası güvenlik kamera kayıtlarını da alıp şarkıcıdan şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.