Koray Avcı koronavirüse dikkat çekmek için 12 yıl sonra sakalını kesti!

"Bir hafta sabredin": Tam 12 yılın ardından sakalını kesen ve bunu sosyal medya hesabı Instagram'da sevenleriyle de paylaşan Avcı, yeni imajını şu sözlerle dile getirdi: "Çok uzun zaman oldu. En son sakallarımı kestiğimde 18 yaşındaydım. Kırmızı çizgilerimi sizler için darma duman ediyorum. Beni sakallı görmek isteyenler bir hafta sabretmeli.