Koray Avcı koronavirüse dikkat çekmek için 12 yıl sonra sakalını kesti!
Ünlü şarkıcı Koray Avcı, yurtta alınan koronavirüs salgını tedbirlerine dikkat çekmek için tam 12 sene sonra sakalını kesti. Avcı'ya takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Yıllar önce sokakta söylediği şarkıların sosyal medyadan yayılmasıyla bir an şöhretin kapsını aralayan ve daha sonradan çektiği klip, albümlerle müzik piyasasında adını duyuran ünlü şarkıcı Koray Avcı, coronavirüse karşı alınan tedbirlere dikkat çekmek için sakalını kesti.
"Bir hafta sabredin": Tam 12 yılın ardından sakalını kesen ve bunu sosyal medya hesabı Instagram'da sevenleriyle de paylaşan Avcı, yeni imajını şu sözlerle dile getirdi: "Çok uzun zaman oldu. En son sakallarımı kestiğimde 18 yaşındaydım. Kırmızı çizgilerimi sizler için darma duman ediyorum. Beni sakallı görmek isteyenler bir hafta sabretmeli.
Merak etmeyin, kısa sürede eski halini alır. Konumuza dönecek olursak; İşin ciddiyetinin farkına varmanızı istiyorum. Sağlığınız ve sevdikleriniz için evden çıkmayın. Sadece evde olmanız yetmiyor. Bir süre arkadaşlarınızla görüşmelerinizi telefonla yapın.
Çalışmak zorunda olanların hijyen kurallarına uyduğuna ve fazlasıyla hassas davrandığına hiç şüphem yok. Yine de dikkat etmenizi rica ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarına sabır ve güç diliyorum. Biz elimizden geldiğince canlı yayın yaparak sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi davranın... Hepinizi çok özledim" ifadelerini kullandı.