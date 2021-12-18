Koray Avcı kendisini öven takipçisine 'şu' dedi sosyal medyayı ayağa kalktı
Sokak şarkıcılığı ile kariyerine başlayarak ünlenen Koray Avcı'nın, sosyal medyada kendisinden övgüyle ve sevgiyle bahseden bir takipçisine 'şu' diye hitap ettiği paylaşımı sosyal medyada yerden yere vuruldu. Avcı 'egolu' olmakla eleştirildi.
Özellikel Volkan Konak'ın şarkılarını seslendirerek ünlenen ve Karadeniz müzikleriyle tanınan Koray Avcı, "Bu adamı herkes çok çabuk unuttu ama ben çok seviyorum" diyerek kendisini öven ve sevgisini belli eden takipçisine "Biri şuna kaç konser yaptığımızı söylesin ve biletlerin tükendiğini de" dedi. Avcı'nın hitap şekli sosyal medyada gündem oldu ve ünlü şarkıcıya 'egolu' yakıştırmalarıyla tepkiler de beraberinde geldi.
Yıllar önce sokak şarkıcılığı yapan ve sonra yıldızı parlayan Koray Avcı, bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.
Verdiği cevaptan dolayı eleştirilen şarkıcı için peş peşe paylaşımlar yapılmaya başlandı.
"Biri şuna yılda kaç konser yaptığımızı falan söylesin"
Koray Avcı, "Bu adamı herkes çok çabuk unuttu abi ben hala dinliyorum. Bir numaralı fanıyım" diyen takipçisine "Biri şuna yılda kaç konser yaptığımızı falan söylesin. Ve o konserlerde biletlerin tükendiğini... Dünya sahnelerine çıktığımızı da bilmez şimdi" cevabını verdi.