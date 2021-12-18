Koray Avcı kendisini öven takipçisine 'şu' dedi sosyal medyayı ayağa kalktı

Özellikel Volkan Konak'ın şarkılarını seslendirerek ünlenen ve Karadeniz müzikleriyle tanınan Koray Avcı, "Bu adamı herkes çok çabuk unuttu ama ben çok seviyorum" diyerek kendisini öven ve sevgisini belli eden takipçisine "Biri şuna kaç konser yaptığımızı söylesin ve biletlerin tükendiğini de" dedi. Avcı'nın hitap şekli sosyal medyada gündem oldu ve ünlü şarkıcıya 'egolu' yakıştırmalarıyla tepkiler de beraberinde geldi.