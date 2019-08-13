Koray Avcı Irak'ta Kürdistan bayrağını indirtti
Şarkıcı Koray Avcı’nın Irak'ta Federe Kürdistan Bölgesi’nin Süleymaniye kentinde düzenlediği konserde "Kürdistan bayrağının indirilmemesi durumunda konser vermeyeceğini söylediği" iddia edildi. Konunun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Koray Avcı'dan açıklama geldi.
Şarkıcı Koray Avcı’nın Federe Kürdistan Bölgesi’nin ikinci büyük kenti olan Süleymaniye’de Hewari Şar Parkı’nda verdiği konserde, "sahnenin üstünde bulunan Kürdistan bayrağının indirilmesini istediği ve indirilmediği takdirde konser vermeyeceğini söylediği" iddia edildi.
Yeni Yaşam'ın haberine göre Süleymaniye kaymakamı Awat Muhammed Kürdistan bayrağının indirilme iddialarının doğru olmadığını ileri sürdü. Bu andan sonra herkes böyle bir şeyin olup olmadığını merak
etmeye başladı
Hewari Şar Parkı’nın müdürü Rêbîn Şeyh Cemil ise konuya ilişkin bir açıklama yapmayacağını söyledi. Süleymaniye Kültür Genel Müdürü Babekir Dıreyi de "Kürdistan bayrağının indirilmesi haberinin doğru olması durumunda, konseri düzenleyen şirket hakkında soruşturma başlatacaklarını" açıkladı.
Yaşandığı iddia edilen bu durum sonrası
Koray Avcı’nın "konserin verildiği sahnenin üstünde asılı bulunan Kürdistan bayrağının indirildiği" öne sürülmüştü. Ancak saatler sonra kopan fırtınanın doğru olmadığı anlaşıldı. Zira Koray Avcı sosyal medyadan bir açıklama yaparak böyle bir şeyin yaşanmadığını belirtti