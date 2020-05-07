Koranavirüs salgınında paraya para demiyor deli gibi sipariş alıyor

Avrupa ülkeleri sıraya girdi: Koronavirüs nedeniyle gömlek ihracatını durdurduklarını söyleyen işletme ortağı Muzaffer Yılmaz (40), "Koronavirüs nedeniyle tulum, maske ve ceset torbaları rağbet gördü. Bizim de yurt dışında bağlantılı olduğumuz firmalardan buna yönelik talepler oldu. Şu anda biz de ceset torbası imalatı yapıyoruz. Günlük 6 bin üretimimiz var. Şu andaki siparişlerimiz buna yönelik. 1 milyon siparişimiz var. Siparişlerimiz Avrupa ülkelerinden İtalya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş aldık" dedi.