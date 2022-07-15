Kör Kahin Baba Vanga 2022 yılının kehanetlerini anlattı! Hazır olun, felaket geliyor

Birçok olayı bildiği iddia ediliyor

Söylentilere göre 11 Eylül terör saldırıları, Obama'nın başkan seçilmesi, Brexit oylaması ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen ve Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı kehanetler arasında bulunan iki kehanet ise hem endişe hem de merak konusu oldu.