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Kör Kahin Baba Vanga 2022 yılının kehanetlerini anlattı! Hazır olun, felaket geliyor

Kör Kahin Baba Vanga 2022 yılının kehanetlerini anlattı! Hazır olun, felaket geliyor

12 yaşında görme duyusunu kaybeden ve 'Kör Kahin' lakabıyla tanınan ünlü kahin Baba Vanga 2022 yılı için özel olarak konuştu. Her söylediğinin çıktığına inanılan Vanga, bulunduğumuz yıl için pek iç açıcı şeyler söylemedi. 2022 kehanetleriyle gündeme gelen Baba Vanga bakın hani felaketlerden bahsetti...

Kör Kahin Baba Vanga 2022 yılının kehanetlerini anlattı! Hazır olun, felaket geliyor

Gerçekleşen olayları önceden bildiği söylenen ve 'Kör Kahin' lakabıyla tanınan Baba Vanga, bu kez 2022 yılı için konuştu. Başa gelmesi muhtelemen olayları anlatan Baba Vanga'nın sözleri duyanları şaşırttı. Bakın Vanga neler söyledi...

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Kör Kahin Baba Vanga 2022 yılının kehanetlerini anlattı! Hazır olun, felaket geliyor

Dünya genelinde yaşanan enflasyon sorunu ve gıdaya erişim noktasındaki sıkıntılar, kahinler tarafından yıllar önce ortaya atılan kehanetleri de yarışa soktu.

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Kör Kahin Baba Vanga 2022 yılının kehanetlerini anlattı! Hazır olun, felaket geliyor

"Her dediği çıkan kahin" olarak adlandırılan Nostradamus'un kehanetlerinin ardından bu kez de 12 yaşında görme yeteneğini kaybetmesi nedeniyle "Kör kahin" olarak adlandırılan Baba Vanga'nın 2022 yılı kehanetleri gündem oldu.

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Kör Kahin Baba Vanga 2022 yılının kehanetlerini anlattı! Hazır olun, felaket geliyor

Birçok olayı bildiği iddia ediliyor

Söylentilere göre 11 Eylül terör saldırıları, Obama'nın başkan seçilmesi, Brexit oylaması ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen ve Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı kehanetler arasında bulunan iki kehanet ise hem endişe hem de merak konusu oldu.

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