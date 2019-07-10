'Kopya' telefonlar 4 ayda kapatılacak! İşte yapmanız gerekenler

'Kopya' telefonlar 4 ayda kapatılacak! İşte yapmanız gerekenler

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni torba yasanın ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Peki bu değişiklik ne anlama geliyor?

'Kopya' telefonlar 4 ayda kapatılacak! İşte yapmanız gerekenler - Sayfa 1

Yurda farklı şekilde sunulmuş, klonlanmış IMEI ile kullanılan telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Telefonların sisteme dahil olması için bir yıl içinde 250 TL yatırılması halinde sisteme entegre edilecek.

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'Kopya' telefonlar 4 ayda kapatılacak! İşte yapmanız gerekenler - Sayfa 2

Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda sokulan klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar hiçbir şekilde iletişime açılmayacak.

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'Kopya' telefonlar 4 ayda kapatılacak! İşte yapmanız gerekenler - Sayfa 3

YURTDIŞINDAN TELEFON GETİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER Peki yurtdışından gelen telefon nasıl kullanılır? IMEI kaydı nasıl yapılır? IMEI numarası nasıl öğrenilir? İşte yurtdışından telefon getireceklerin bilmesi gerekenler...

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'Kopya' telefonlar 4 ayda kapatılacak! İşte yapmanız gerekenler - Sayfa 4

Yurtdışından getirilen cep telefonların kayıt altına alınabilmesi veya cep telefonunuz çalındığı zaman cihazınızı IMEI numaranızın bilmeniz gerekiyor.

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