'Kopya' telefonlar 4 ayda kapatılacak! İşte yapmanız gerekenler
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni torba yasanın ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Peki bu değişiklik ne anlama geliyor?
Yurda farklı şekilde sunulmuş, klonlanmış IMEI ile kullanılan telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Telefonların sisteme dahil olması için bir yıl içinde 250 TL yatırılması halinde sisteme entegre edilecek.
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Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda sokulan klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar hiçbir şekilde iletişime açılmayacak.
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YURTDIŞINDAN TELEFON GETİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER Peki yurtdışından gelen telefon nasıl kullanılır? IMEI kaydı nasıl yapılır? IMEI numarası nasıl öğrenilir? İşte yurtdışından telefon getireceklerin bilmesi gerekenler...
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Yurtdışından getirilen cep telefonların kayıt altına alınabilmesi veya cep telefonunuz çalındığı zaman cihazınızı IMEI numaranızın bilmeniz gerekiyor.
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