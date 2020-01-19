Köprüden uçup duvara çarpan araçtaki 2 genç feci şekilde can verdi
BOLU'da, köprüden uçup duvara çarptıktan sonra parçalanan otomobildeki Eray Acar (21) ve Sabri Sadıç (22) feci şekilde can verdi. Aracın çarptığı duvardaki "Oradasın gökyüzünde" yazısıysa dikkat çekti.
Kaza, saat 24.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Sabri Sadıç yönetimindeki otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikteki Kuruçay köprüsünden uçtu.
Köprüye çarpıp yola uçtu
Köprünün duvarına çarptıktan sonra karayoluna düşen otomobil parçalara ayrıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi.
Cansız bedenleri itfaiye çıkardı
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sabri Sadıç ve araçta bulunan arkadaşı Eray Acar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Gençlerin cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı.
İnceleme başlatıldı
Kazayı duyan gençlerin yakınları ve arkadaşları olay yerine geldi. Sinir krizleri geçirenleri polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.