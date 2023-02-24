BIST 5.086
DOLAR 18,88
EURO 20,01
ALTIN 1.107,92

Köprüden tünele düşen yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti!

|
Köprüden tünele düşen yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti!

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adam, köprüden tünele düşerek hayatını kaybetti.

Köprüden tünele düşen yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti!

Olay, Derince ilçesi D-100 Karayolu Derince Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir erkek şahıs köprüden tünele düştü.

18
Köprüden tünele düşen yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti!

Tünelin içinde hareketsiz yatan bir şahsın görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. 

28
Köprüden tünele düşen yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti!

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

38
Köprüden tünele düşen yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti!

Köprüdeki demir korkulukların dibinde ise şahsın terlikleri bulundu. Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. 

48