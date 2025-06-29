Köprüden atlayarak intihar eden iş insanı İlhan Arık veda mektubu bırakmış

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden iş insanı İlhan Arık'ın veda notuna Haberler.com ulaştı. Arık'ın el yazısıyla karaladığı notta şu ifadeler alıyor: "Ben İlhan Arık, Bu zamana kadar hep bir şeyleri başarmak istedim. Kimse zarar görmesin, kimse üzülmesin istedim.