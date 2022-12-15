Köprüde hareketli anlar! Aracın üzerine çıkıp üzerine benzin döktü sonrası komedi tadında...

Şahıs elinde bulunan şişe içerisindeki benzin benzeri maddeyi kendi üzerine ve otomobilin üzerine döktü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞTE KÖPRÜDEKİ HAREKETLİ ANLARIN VİDEOSU