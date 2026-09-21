Köprü ve otoyollar da yeni dönem! Fransız talip çıktı

İKİ BOĞAZ KÖPRÜSÜ DE KAPSAMDA

Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile çok sayıda otoyol ve çevre yolu özelleştirme kapsamına alındı. Kapsamda Edirne-İstanbul-Ankara, İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme, Gaziantep-Şanlıurfa ve farklı otoyol güzergâhları da bulunuyor.