Köprü ve otoyollar da yeni dönem! Fransız talip çıktı
İstanbul Boğazı’ndaki köprüler ve otoyolun 30 yıllığına özelleştirilmesi gündemdeyken, Fransız altyapı şirketi Egis, özelleştirme kapsamında yer alan varlıklarla yakından ilgileniyor. Egis’in Ankara’da yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.
20’den fazla ülkede yol ve otoyol işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Egis’in, Türkiye’deki altyapı yatırımları da bulunuyor. Şirketin resmi verilerine göre Türkiye’de trafik ve güvenlik yönetimi, bakım hizmetleri ve ücret toplama sistemleri alanlarında çalışmalar yürütülüyor.
Kaynaklara göre Egis yönetimi, Ankara’da yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde köprü ve otoyol özelleştirmesine yönelik ilgisini ortaya koydu.
Şirket, dünya genelinde yol, köprü ve tünellerin işletme ve bakımında uzun yıllara dayanan deneyime sahip bulunuyor.
İKİ BOĞAZ KÖPRÜSÜ DE KAPSAMDA
Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile çok sayıda otoyol ve çevre yolu özelleştirme kapsamına alındı. Kapsamda Edirne-İstanbul-Ankara, İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme, Gaziantep-Şanlıurfa ve farklı otoyol güzergâhları da bulunuyor.
MÜLKİYET DEVRİ YAPILMAYACAK
Düzenlemeye göre özelleştirme kapsamında mülkiyetin devri yapılmayacak.
İşletme hakkı devri, kiralama, gelir ortaklığı ve kararda belirtilen diğer yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılabilecek. Sözleşme süresinin 30 yıl olması öngörülüyor.
SÜREÇ 2031’E KADAR TAMAMLANACAK
Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Sürecin hangi yöntemle ve hangi paketler halinde yürütüleceği ise yapılacak çalışmaların ardından netleşecek.