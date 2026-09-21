Köprü ve otoyollar da yeni dönem! Fransız talip çıktı

Köprü ve otoyollar da yeni dönem! Fransız talip çıktı

İstanbul Boğazı’ndaki köprüler ve otoyolun 30 yıllığına özelleştirilmesi gündemdeyken, Fransız altyapı şirketi Egis, özelleştirme kapsamında yer alan varlıklarla yakından ilgileniyor. Egis’in Ankara’da yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Serap Aydoğan
Serap Aydoğan
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Köprü ve otoyollar da yeni dönem! Fransız talip çıktı - Resim: 1

20’den fazla ülkede yol ve otoyol işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Egis’in, Türkiye’deki altyapı yatırımları da bulunuyor. Şirketin resmi verilerine göre Türkiye’de trafik ve güvenlik yönetimi, bakım hizmetleri ve ücret toplama sistemleri alanlarında çalışmalar yürütülüyor.

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Köprü ve otoyollar da yeni dönem! Fransız talip çıktı - Resim: 2

Kaynaklara göre Egis yönetimi, Ankara’da yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde köprü ve otoyol özelleştirmesine yönelik ilgisini ortaya koydu.

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Köprü ve otoyollar da yeni dönem! Fransız talip çıktı - Resim: 3

Şirket, dünya genelinde yol, köprü ve tünellerin işletme ve bakımında uzun yıllara dayanan deneyime sahip bulunuyor.

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Köprü ve otoyollar da yeni dönem! Fransız talip çıktı - Resim: 4

İKİ BOĞAZ KÖPRÜSÜ DE KAPSAMDA

Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile çok sayıda otoyol ve çevre yolu özelleştirme kapsamına alındı. Kapsamda Edirne-İstanbul-Ankara, İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme, Gaziantep-Şanlıurfa ve farklı otoyol güzergâhları da bulunuyor.

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Köprü ve otoyollar da yeni dönem! Fransız talip çıktı - Resim: 5

MÜLKİYET DEVRİ YAPILMAYACAK

Düzenlemeye göre özelleştirme kapsamında mülkiyetin devri yapılmayacak.

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Köprü ve otoyollar da yeni dönem! Fransız talip çıktı - Resim: 6

İşletme hakkı devri, kiralama, gelir ortaklığı ve kararda belirtilen diğer yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılabilecek. Sözleşme süresinin 30 yıl olması öngörülüyor.

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Köprü ve otoyollar da yeni dönem! Fransız talip çıktı - Resim: 7

SÜREÇ 2031’E KADAR TAMAMLANACAK

Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Sürecin hangi yöntemle ve hangi paketler halinde yürütüleceği ise yapılacak çalışmaların ardından netleşecek.

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