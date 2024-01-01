Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi! İşte 2024 yılı için zamlı köprü ve otoyollardan geçiş ücretleri
2024'ün ilk dakikalarında ilk zam haberi geldi. Yeni yılda geçerli olacak zamlı köprü ve otoyol geçiş ücretleri açıklandı. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamlar, ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 1 Ocak 2024’e ertelenmişti.
2024'ün ilk zam haberi köprü ve otoyollardan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 1 Ocak 2024’e ertelenen otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zammı yürürlüğe girdi. Karayollları Genel Müdürlüğü, yeni yılda geçerli olacak zamlı köprü ve otoyol geçiş fiyatlarını açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.
"Yönetmeliğe göre her yıl başında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)'ye göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinde; 2022 yılında Üretici Fiyat Endeksi'ndeki yüzde 97,72 oranındaki yükselişe rağmen düzenleme yapılmamış, mevcut geçiş ücretleri 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana uygulanmıştır."
"Otoyolların daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlaması, boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılarak servis ömürlerinin uzatılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler göz önüne alınarak;