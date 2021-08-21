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Kopmadan uzuyor! Siyaset mezunu Balıkesir'de dede mesleğine başladı sipariş yağıyor

Anadolu Ajansı
Kopmadan uzuyor! Siyaset mezunu Balıkesir'de dede mesleğine başladı sipariş yağıyor

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde yaşayan, üniversitede siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi alan Mustafa Altınöz (32), dedesinin mesleğine başladı.

Kopmadan uzuyor! Siyaset mezunu Balıkesir'de dede mesleğine başladı sipariş yağıyor

Sütçülük yapan dedesinden mesleği öğrenen Mustafa Altınöz, 2014'te babası Veli Ömer Altınöz ve annesi Şeküre Altınöz'ün desteğiyle Mihaliç peyniri üretimine başladı. 

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Kopmadan uzuyor! Siyaset mezunu Balıkesir'de dede mesleğine başladı sipariş yağıyor

Öğrenim gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden aynı yıl mezun olan Altınöz, bugün 60 ton süt işleme kapasitesi sahip tesiste günlük 3 ton peynir üretiyor.

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Kopmadan uzuyor! Siyaset mezunu Balıkesir'de dede mesleğine başladı sipariş yağıyor

Genç girişimci, coğrafi işaretli Susurluk tostunda da kullanılan peyniri Balıkesir, Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya'daki alıcılara gönderiyor.

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Kopmadan uzuyor! Siyaset mezunu Balıkesir'de dede mesleğine başladı sipariş yağıyor

Altınöz, 7 yıldan bu yana peynir işinde olduğunu ifade etti.

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