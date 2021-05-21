Köpeklerle koronavirüs testi! Köpekler Covid-19 vakalarını yüzde 97 doğru tespit etti
Koronovirüs salgınıyla mücadele tüm dünyada sürerken Fransa'dan çarpıcı bir haber geldi. Fransa’da Ulusal Veterinerlik Okulu ve Necker-Cochin Hayvan Hastanesi, kalabalık yerlerde kitlesel virüs taraması için yaygın olarak kullanılan köpeklerin koronavirüsün varlığını yüzde 97 doğrulukla tespit edebildiğini gösterdi.
Fransa’da Ulusal Veterinerlik Okulu ve Necker-Cochin Hayvan Hastanesi tarafından yapılan yeni çalışmada havalimanları da dahil olmak üzere kalabalık yerlerde kitlesel virüs taraması için yaygın olarak kullanılan köpeklerin koronavirüsün varlığını yüzde 97 doğrulukla tespit edebildiğini gösterdi. Çalışma, aynı zamanda köpeklerin negatif örnekleri belirlemede de yüzde 91 oranında başarılı olduğu ortaya koydu.
Hızlı testlerden çok daha doğru tespit yaptılar
Bilim insanları köpeklerin, toplu alanlarda hızlı sonuç almak için kullanılan yanal akış testlerinden (LFT) büyük ölçüde daha başarılı olduğunu söyledi.
64 çalışmanın yakın tarihli bir incelemesi, LFT'lerin semptomları olan virüsle enfekte olmuş kişilerin ortalama yüzde 72'sini ve semptomları olmayan kişilerin ise yüzde 58'ini doğru şekilde tanımladığını buldu.
Çalışmanın yazarlarından Profesör Jean-Marc Tréluyer, “Bu sonuçlar, köpeklerin Covid-19'un koku alma kapasitesinin bilimsel olarak doğrulanmasıdır. Bunlar,neredeyse bir PCR testiyle karşılaştırılabilir mükemmel sonuçlar” dedi.