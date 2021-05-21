Köpeklerle koronavirüs testi! Köpekler Covid-19 vakalarını yüzde 97 doğru tespit etti

Fransa’da Ulusal Veterinerlik Okulu ve Necker-Cochin Hayvan Hastanesi tarafından yapılan yeni çalışmada havalimanları da dahil olmak üzere kalabalık yerlerde kitlesel virüs taraması için yaygın olarak kullanılan köpeklerin koronavirüsün varlığını yüzde 97 doğrulukla tespit edebildiğini gösterdi. Çalışma, aynı zamanda köpeklerin negatif örnekleri belirlemede de yüzde 91 oranında başarılı olduğu ortaya koydu.