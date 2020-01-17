Köpekle selfie çekecekti hayatının şokunu yaşadı! Son hali dehşete düşürdü
Alman kurdu ile selfie çektirmek isteyen 17 yaşındaki genç kız hayatının şokunu yaşadı son hali ise bakın nasıl.
ARJANTİN’de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.
16
Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı.
26
Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.
36
Cinsi ‘Alman kurdu’ olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı.
46