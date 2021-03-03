Köpek dışkısıyla skandal olay! İpek Hattat kapıyı kilitleyip dehşeti yaşattı
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden İpek Hattat, evine gelen kuryeye yaptıkları herkesi şok etti.
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden İpek Hattat ve sevgilisi Sami Yüzer geçtiğimiz günlerde gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşuları tarafından güvenliğe şikayet edilerek karakolluk olmuştu. Güvenlik görevlilerine tehdit eden çift, skandala imza atmışlardı. İpek Hattat yine bir skandala imza attı.
İstanbul Sarıyer'de oturan cemiyet hayatının ünlü ismi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi.
Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi.
Kurye Renas D., eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından kabus dolu anlar başladı.