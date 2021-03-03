Köpek dışkısıyla skandal olay! İpek Hattat kapıyı kilitleyip dehşeti yaşattı

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden İpek Hattat ve sevgilisi Sami Yüzer geçtiğimiz günlerde gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşuları tarafından güvenliğe şikayet edilerek karakolluk olmuştu. Güvenlik görevlilerine tehdit eden çift, skandala imza atmışlardı. İpek Hattat yine bir skandala imza attı.