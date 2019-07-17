Köpeğin yavruları daha doğmadan satılığa çıktı! Bir köpeğe 20 bin liralık teklif yapan bile var

Dağdaki çobanın eli ayağı: "Bunların özelliklerinden bir tanesi de sürü koruma köpeği olarak kullanılması. Aynı zamanda insanlar bağ bahçelerinde, villalarında bekçilik için kullanıyorlar. Şu anda sürüde olanda köpekler var. En büyük özellikleri sürüyü yaban hayvanlarına karşı korumalarıdır. Bu yüzden dağdaki çobanın eli ayağı olan bir köpektir"