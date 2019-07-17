Köpeğin yavruları daha doğmadan satılığa çıktı! Bir köpeğe 20 bin liralık teklif yapan bile var
TOKAT'ta tarih öğretmenliği yapan ve aynı zamanda hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan bir vatandaş, 'Dağlı' ismini verdiği köpeğin yavrularının büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Kangal ve Malaklı cinslerinin melezi olan Anadolu çoban köpeği, Anadolu'da büyük rağbet görmeye devam ediyor. 10 yıl önce çoban köpeği üretmeye başlayan tarih öğretmeni Ümit Akbaş, özellikle hayvancılıkla uğraşan ve sürüsünü korumak isteyen birçok çiftçinin ve meraklısının, bu cinsin yavru köpeklerinden almak için sıraya girdiğini belirtti.
'Dağlı' adlı köpeğinin yavruları için ise büyük talep gördüğünü belirten Akbaş, köpek hakkında şu bilgileri verdi; "Her iki ırkın kanını taşıyan köpeklerdir. Bunlar bizim ülkemize mal olmuş köpeklerdir."
Dağdaki çobanın eli ayağı: "Bunların özelliklerinden bir tanesi de sürü koruma köpeği olarak kullanılması. Aynı zamanda insanlar bağ bahçelerinde, villalarında bekçilik için kullanıyorlar. Şu anda sürüde olanda köpekler var. En büyük özellikleri sürüyü yaban hayvanlarına karşı korumalarıdır. Bu yüzden dağdaki çobanın eli ayağı olan bir köpektir"
Sektöre dönüşmüş: 'Dağlı' adlı köpeğinin yavrularının henüz doğmadan satıldığını belirten Akbaş, eskiden bu köpeklere paha biçilmediğini, hediye olarak verildiğini söyledi. Ama günümüzde çoban köpeğini yetiştirmenin bir sektöre dönüştüğünün altını çizen Akbaş, konuşmasına şu şekilde devam etti;