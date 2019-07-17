Köpeği sıcaktan öldü! Sahibine 7 bin 802 lira ceza kesildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Köpeği sıcaktan öldü! Sahibine 7 bin 802 lira ceza kesildi

ANTALYA'da evin çatısına zincirle bağlanan ve sıcak hava nedeniyle hayatını kaybeden köpeğin sahibine 7 bin 802 TL idari para cezası kesildi.

Köpeği sıcaktan öldü! Sahibine 7 bin 802 lira ceza kesildi - Sayfa 1

ANTALYA Manavgat'ın Yayla Mahallesindeki 2 katlı evin çatısına sahibi tarafından zincirle bağlanan pitbull cinsi köpek, sıcaktan korunmak için gölgeye sığınmaya çalıştı. Ancak bağlı olduğu zincir nedeniyle başarılı olamadı.

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Köpeği sıcaktan öldü! Sahibine 7 bin 802 lira ceza kesildi - Sayfa 2

Köpeğin yaşadığı zor anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına kaydedildi. Köpeğin sosyal medyada yayılan görüntüleri hayvanseverlerin tepkisini topladı. Köpeği kurtarmak için harekete geçen bir grup hayvansever, hayvanın öldüğünü öğrendi.

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Köpeği sıcaktan öldü! Sahibine 7 bin 802 lira ceza kesildi - Sayfa 3

Bunun üzerine Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, köpeğin sahibi hakkında 'yasaklı ırk bulundurmak', 'hayvanı sıcağa maruz bırakmak' ve 'ölümüne sebep olmak'tan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Manavgat Kaymakamlığınca köpeğin sahibine 7 bin 802 TL idari para cezası kesildi.

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