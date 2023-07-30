Köpeğe çarpmamak için canını hiçe saydı! 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu: 6 yaralı

Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayram Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.