Kooperatif borcunu ödeyemedi! Köy meydanını satılığa çıkardı

Daha sonra krediler ödenmediği için banka tarafından köy meydanı, köy konağı, köy kahvesi, top sahası, çocuk parkı, basketbol sahasının dahil olduğu 2 bin 500 metrekare alan ile tesisinde aralarında bulunduğu toplam 13 bin metrekarelik alana ipotek konuldu.