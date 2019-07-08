Kooperatif borcunu ödeyemedi! Köy meydanını satılığa çıkardı
Bursa’nın Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi’nde kurulan kooperatif, kredi borcunu ödemeyince, köy meydanındaki yaklaşık 2 bin 500 metrekare alan ve bir çok gayrimenkul ipotek altına alındı. 3 milyon liraya yakın borç ödenmediği için köy meydanı ile birlikte bir çok taşınmaz satılığa çıkarıldı .
İddiaya göre, 2014 yılında köy muhtarlığına bağlı 41 tapu Kumyaka Kalkınma Kooperatifi’ne devredildi. Kurucu başkanın ardından 3 ay sonra seçime gidilerek R.B. kooperatifin başkanı seçildi.
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Daha sonra köyün ürünlerinin daha yüksek gelirle satılma vaadiyle Kumyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde tesis yapılmasına karar verildi.
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Köye yaklaşık bir kilometre mesafedeki yaklaşık bin 500 metre alan için TKDK ve BEBKA’ya başvurularak kredi çekildi.
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Daha sonra krediler ödenmediği için banka tarafından köy meydanı, köy konağı, köy kahvesi, top sahası, çocuk parkı, basketbol sahasının dahil olduğu 2 bin 500 metrekare alan ile tesisinde aralarında bulunduğu toplam 13 bin metrekarelik alana ipotek konuldu.
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