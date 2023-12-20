Konyalı John Wick her şeyi anlattı öğrencisi nasıl uçak mühendisi oldu?
Konya'da, Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in canlandırdığı "John Wick" karakterine benzerliğiyle dikkati çeken Ömer Aslan, yaşadığı şehrin kültürünü, lezzetlerini ve değerlerini yöresel şivesiyle anlatıyor.
Beden eğitimi öğretmeni olarak 10 yıldır Karaman'da görev yapan ve Konya'da yaşayan 39 yaşındaki Aslan, John Wick karakterine benzerliğini, 2021'de İstanbul'da gördüğü ilgiyle tesadüfen fark etti. Eminönü'nde insanların fotoğraf çektirme isteğiyle karşılaşan Aslan, yakındaki bir film setinin İranlı yönetmeninin de dikkatini çekince internetten araştırma yaptı.
Keanu Reeves'e benzediğini gören Aslan'ın, stili de imajı da zamanla John Wick karakterine dönüştü. Çevresindekiler Aslan'a, "Konyalı John Wick" demeye başladı.
Çoğunlukla Konya'nın ve Karaman'ın, yeri geldiğinde de seyahat ettiği kentlerin değerlerini tanıtmak için yöresel şivesiyle videolar çeken Aslan'ın oluşturduğu içerikler, sosyal medyada da ilgi görüyor.
"John Wick'e Konyalı dublajı yapıldığını zannediyorlar"
ilgiden memnun olan Aslan, AA muhabirine, Konya şivesinden dolayı insanların kendisini yerli John Wick olarak tanıdığını söyledi.