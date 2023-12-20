Konyalı John Wick her şeyi anlattı öğrencisi nasıl uçak mühendisi oldu?

Beden eğitimi öğretmeni olarak 10 yıldır Karaman'da görev yapan ve Konya'da yaşayan 39 yaşındaki Aslan, John Wick karakterine benzerliğini, 2021'de İstanbul'da gördüğü ilgiyle tesadüfen fark etti. Eminönü'nde insanların fotoğraf çektirme isteğiyle karşılaşan Aslan, yakındaki bir film setinin İranlı yönetmeninin de dikkatini çekince internetten araştırma yaptı.