Konya'da kahvaltı yapan ailenin evine yıldırım düştü! Ortalık savaş alanına döndü inanılmaz görüntüler

Olayın yaşandığı anlarda kuvvetli yağış olduğunu anlatan Hasan İyiel, “O sırada aynı anda oldu, çok kuvvetli bir patlamayla hani belki bomba atılsa bundan daha az olurdu deriz. O şekilde bir patlamayla oldu. Canımız sağ, şükürler olsun. Evde tahribat oluştu, şu anda evin çoğu bölümü kullanılamaz halde. Camlar kırıldı, pencereler yerinden sökülerek yere düştü. Binanın iskelet yapısı ayrıldı, çatıda da hasar var. Yan odalarda hasar var. Çoğu yerde hasar var” diye konuştu.