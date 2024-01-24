Konya'da yer altında keşfedildi en az 1300 yıllık! Bir orduya yetecek kadar bulundu
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, Roma dönemine ait "Sarayini" yer altı şehrinin bir kilometre kuzeyinde, birbirine tünellerle bağlı yeni bir yer altı şehri keşfedildi. Konya Müzeler Müdürlüğü Arkeoloğu ve Kazı Başkanı Hasan Uğuz, "Sarnıcı besleyen kuyularla birlikte neredeyse 20 bin kişilik bir su kaynağı var." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sarayönü Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında bulunan yer altı şehrinde, yaklaşık 20 bin kişinin su ihtiyacını karşılayabilecek sarnıç, muhtelif büyüklükte işlikler, büyük şaraphane gibi mekanlar yer alıyor.
Yayıldığı 20 bin metrekarelik alanda tespit edilen mekanların sayısı 41'e yükseldi. Konya Müzeler Müdürlüğü Arkeoloğu ve Kazı Başkanı Hasan Uğuz, AA muhabirine, yer altı şehrinin geçmişini, elde ettikleri buluntularla henüz 8'inci yüzyıla tarihlendirebildiklerini söyledi.
Uğuz, yer altı şehrinde evsel mekanlar, bağlantılı galeriler, odayı andıran yaşam alanları, su kuyuları, sarnıç, şaraphane, ocaklar, atölyeler, bacalar, aydınlatma için kandil yerleri, kilerler, depolar, havalandırmalar ve niteliği henüz araştırılan mekanlar bulunduğunu ifade etti.
Daha geniş alanlara yayılabilir
Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bölgede jeoradar çalışmasını genişlettiklerini belirten Uğuz, "Mevcut yer altı şehrinin 1 kilometre kuzeyinde yeni bir yeraltı şehri daha tespit ettik. Bu iki yer altı şehrini birbirine bağlayan tünel sistemleri olduğunu belirledik. Bu, yer altı şehrinin çok daha geniş bir alana yayılacağının habercisi niteliğinde. Yeni yılda da jeoradar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.