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Konya'da yangın faciası! Tandırdan çıkan yangın evi çökertti, anne ile özürlü oğlu öldü

Konya'da yangın faciası! Tandırdan çıkan yangın evi çökertti, anne ile özürlü oğlu öldü

KONYA'nın Bozkır ilçesinde müstakil evde çıkan yangında göçük meydana geldi. Yangın söndürüldükten sonra göçükten anne ile özürlü oğlunun cesedine ulaşıldı.

Konya'da yangın faciası! Tandırdan çıkan yangın evi çökertti, anne ile özürlü oğlu öldü

Konya'nın Bozkır ilçesi Dereköy Mahallesi'ndeki Havva Yar Sırım (75) ile oğlu Mehmet Ali Sırım'ın (35) yaşadığı müstakil evde, ekmek tandırından çıkan alevler, kısa sürede evi sardı.

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Konya'da yangın faciası! Tandırdan çıkan yangın evi çökertti, anne ile özürlü oğlu öldü

Yangına itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale ederek uzun uğraşlar sonrası söndürdü. Müstakil ev yangının ardından çökerken, oğutma çalışmaları tamamlandı.

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Konya'da yangın faciası! Tandırdan çıkan yangın evi çökertti, anne ile özürlü oğlu öldü

Yangın nedeniyle göçen evin enkazında Havva Yar Sırım (75) ile engelli oğlu Mehmet Ali Sırım'ı (35) arama çalışması başlatıldı.

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Konya'da yangın faciası! Tandırdan çıkan yangın evi çökertti, anne ile özürlü oğlu öldü

Yangın nedeniyle göçen evin enkazında ilk olarak zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mehmet Ali'nin (35) ardından annesi Havva Yar Sırım'ın (75) cenazesine ulaşıldı.

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