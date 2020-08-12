Konya'da vaka artışına rağmen maskeyi umursayan yok!
KONYA'da, koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen bazı vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaya devam ediyor. Böyle giderse kentte durum daha da kötü olacak.
Konya'da son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada son 3 gün içerisinde vaka sayısında artış görülen iller arasında Konya'nın da olduğunu belirtti.
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Buna rağmen kent merkezinde çoğunluğun maske taktığı görülürken, bazı kişilerin ise maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.
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Kentteki uygulamalarını artıran polis ekipleri, maske takmayan veya maskesi çenesi altında olan kişileri maskeleri takmaları konusunda uyarıyor.
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