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Konya'da uzman çavuş dehşet saçtı! Kira anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Konya'da uzman çavuş dehşet saçtı! Kira anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir uzman çavuş, aralarında kira anlaşmazlığı bulunan ev sahibi baba ile oğlunu silahla öldürdü.

Konya'da uzman çavuş dehşet saçtı! Kira anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü

Uzman Çavuş E.K, Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapan ev sahibi Necati ve oğlu Yavuz Çınar'ın iş yerine gitti.

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Konya'da uzman çavuş dehşet saçtı! Kira anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü

Aralarında kira anlaşmazlığı bulunan taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.K, silahla baba ve oğlunu ağır yaraladı.

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Konya'da uzman çavuş dehşet saçtı! Kira anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati ile Yavuz Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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