Konya'da üzerine traktör sürülen genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı
KONYA'nın merkez Karatay ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, üzerine traktör sürülen Rahim Eken (24) yaşamını yitirirken, babası Mustafa Eken (56) de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
KONYA'nın merkez Karatay ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma sonrası üzerine traktör sürülen 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti, babası da yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, mahalleye yakın arazilerine çalışmak için oğlu Rahim Eken ile birlikte giden Mustafa Eken (56) aynı mahalleden husumetli olduğu iddia edilen Sezai Ö., Hüseyin Ö. Fatih Ö., ve Emirhan Ö. ile karşılaştı.
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Bir süre sözlü olarak tartışan iki grup arasında bir anda kavga çıktı.
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Kavga sırasında Hüseyin Ö., karşı taraftan Rahim Eken ile babası Mustafa Eken'in üzerine traktör sürdü.
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