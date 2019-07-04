Konya'da üzerine traktör sürülen genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, mahalleye yakın arazilerine çalışmak için oğlu Rahim Eken ile birlikte giden Mustafa Eken (56) aynı mahalleden husumetli olduğu iddia edilen Sezai Ö., Hüseyin Ö. Fatih Ö., ve Emirhan Ö. ile karşılaştı.