Konya'da ürettiler 4 ayaklı 2 yıl içinde seri üretime geçiyor

'2 YIL İÇERİSİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK'

“Arazide 10 saat kullanım süresiyle tasarlanan ARAT, 4 bacaklı denge unsuru oluşturan bir prototip. Güneş enerjisiyle de bu pil ömrü uzatılabiliyor. Şu an basit arazi şartlarında test ediyoruz. Her geçen gün farklı arazi şartlarında test etmeye devam edeceğiz.