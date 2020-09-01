Konya'da Türkiye'nin şampiyon atları bal ve pekmezle yetiştiriliyor

"Oksijen miktarı diğer bölgelere göre daha iyi..."

İpek, at yetiştiricilerinin özellikle neden Ereğli ilçesini seçtiğini ise "Ereğli'de at çiftliklerinin çok olmasının nedeni ikliminin elverişli olması. Bunun yanında buranın oksijen miktarı diğer bölgelere göre daha iyi olması atların burada yetiştirilmesinde en büyük sebep. Geniş ve yeşil alanların olması, suyun bol olması da atların burada yetiştirilmesinde çok büyük etken" diyerek anlattı.