Konya'da trafikte plaj şemsiyeli otomobil görenleri şaşırttı!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Konya'da trafikte plaj şemsiyeli otomobil görenleri şaşırttı!

KONYA'da genellikle yaz tatillerinde plajlarda kullanılan şemsiyeyi, trafikte seyir halinde olan bir ticari aracın üzerine bağlanmış olarak görenler şaşkına uğradı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an be an kaydedildi.

Konya'da trafikte plaj şemsiyeli otomobil görenleri şaşırttı! - Sayfa 1

Görüntüler dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesinde kaydedildi. 

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Konya'da trafikte plaj şemsiyeli otomobil görenleri şaşırttı! - Sayfa 2

Trafikte seyir hainde olan bir hafif ticari aracın üzerine bağlı bulunan şemsiye görenleri şaşırttı. 

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Konya'da trafikte plaj şemsiyeli otomobil görenleri şaşırttı! - Sayfa 3

Trafikte yavaşça ve yolun en sağından ilerleyen aracı görenler bu anları görüntüledi.

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Konya'da trafikte plaj şemsiyeli otomobil görenleri şaşırttı! - Sayfa 4

Araç, yavaşça ilerleyerek trafikte yoluna devam etti.

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