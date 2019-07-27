Konya'da trafikte plaj şemsiyeli otomobil görenleri şaşırttı!
Demirören Haber Ajansı
KONYA'da genellikle yaz tatillerinde plajlarda kullanılan şemsiyeyi, trafikte seyir halinde olan bir ticari aracın üzerine bağlanmış olarak görenler şaşkına uğradı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an be an kaydedildi.
Görüntüler dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesinde kaydedildi.
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Trafikte seyir hainde olan bir hafif ticari aracın üzerine bağlı bulunan şemsiye görenleri şaşırttı.
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Trafikte yavaşça ve yolun en sağından ilerleyen aracı görenler bu anları görüntüledi.
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Araç, yavaşça ilerleyerek trafikte yoluna devam etti.
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