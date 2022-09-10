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Konya'da tesadüfen keşfedildi! Antik yer altı şehri heyecanlandırdı görüntüler inanılmaz

Konya'da tesadüfen keşfedildi! Antik yer altı şehri heyecanlandırdı görüntüler inanılmaz

Konya'nın Sarayönü ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan erken Bizans dönemine ait yer altı şehrinin turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.Odayı andıran yaşam alanlarında ,su kuyuları, ocaklar, bacalar, aydınlatma için kandil yerleri bulunuyor.

Konya'da tesadüfen keşfedildi! Antik yer altı şehri heyecanlandırdı görüntüler inanılmaz

Konya'nın Sarayönü ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan erken Bizans dönemine ait yer altı şehrinin turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

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Konya'da tesadüfen keşfedildi! Antik yer altı şehri heyecanlandırdı görüntüler inanılmaz

Konya Müzeler Müdürlüğünce 5 aydır yürütülen kazı ve temizlik çalışmalarıyla bir bölümü ortaya çıkarılan yer altı şehri, farklı uzunluklarda ve genişlikte tünellerle birbirine bağlanan 20 metrekarelik odalardan oluşuyor. 

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Konya'da tesadüfen keşfedildi! Antik yer altı şehri heyecanlandırdı görüntüler inanılmaz

Odayı andıran yaşam alanlarında, su kuyuları, ocaklar, bacalar, aydınlatma için kandil yerleri, kilerler, havalandırma delikleri bulunan yerin geçmişi, elde edilen ilk materyallere göre 8. yüzyıla tarihlendiriliyor.

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Konya'da tesadüfen keşfedildi! Antik yer altı şehri heyecanlandırdı görüntüler inanılmaz

Konya Müzeler Müdürlüğü Arkeoloğu ve Kazı Başkanı Hasan Uğuz, göçüklerin temizlenmesiyle şu ana kadar 8 yaşam alanı ortaya çıkardıklarını söyledi.

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