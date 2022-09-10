Konya'da tesadüfen keşfedildi! Antik yer altı şehri heyecanlandırdı görüntüler inanılmaz
Konya'nın Sarayönü ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan erken Bizans dönemine ait yer altı şehrinin turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.Odayı andıran yaşam alanlarında ,su kuyuları, ocaklar, bacalar, aydınlatma için kandil yerleri bulunuyor.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan erken Bizans dönemine ait yer altı şehrinin turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.
Konya Müzeler Müdürlüğünce 5 aydır yürütülen kazı ve temizlik çalışmalarıyla bir bölümü ortaya çıkarılan yer altı şehri, farklı uzunluklarda ve genişlikte tünellerle birbirine bağlanan 20 metrekarelik odalardan oluşuyor.
Odayı andıran yaşam alanlarında, su kuyuları, ocaklar, bacalar, aydınlatma için kandil yerleri, kilerler, havalandırma delikleri bulunan yerin geçmişi, elde edilen ilk materyallere göre 8. yüzyıla tarihlendiriliyor.
Konya Müzeler Müdürlüğü Arkeoloğu ve Kazı Başkanı Hasan Uğuz, göçüklerin temizlenmesiyle şu ana kadar 8 yaşam alanı ortaya çıkardıklarını söyledi.