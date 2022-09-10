Konya'da tesadüfen keşfedildi! Antik yer altı şehri heyecanlandırdı görüntüler inanılmaz

Konya Müzeler Müdürlüğünce 5 aydır yürütülen kazı ve temizlik çalışmalarıyla bir bölümü ortaya çıkarılan yer altı şehri, farklı uzunluklarda ve genişlikte tünellerle birbirine bağlanan 20 metrekarelik odalardan oluşuyor.