Konya'da tam 142 gün sürdü! 520 gram doğdu son hali görenleri duygulandırdı

Hamileliğinin de diğerlerinden farklı olduğunu anlatan Varış, "Diğer çocuklarım normaldi. Hamileliğim de sorunluydu. Sürekli doktor kontrolüyle iğnelerle 23 haftayı doldurduk. En son 2-3 gün çok sancım oldu. Doğum sancısına benziyordu. Ereğli'deki doktorumuza başvurduk. Hemen Konya'ya sevk ettiler." dedi.