Konya'da tam 142 gün sürdü! 520 gram doğdu son hali görenleri duygulandırdı
KONYA'da dünyaya 520 gram olarak dünyaya gelen Dilber Nisa Varış, 142 günlük tedavinin ardından ablalarına kavuştu.
Anne Emete Varış, üçüncü çocuğuna hamile kaldıktan sonra gebeliğinin 23. haftasında ağrılarının artması üzerine doktora başvurdu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sezaryenle 520 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getiren anne, bebeğini 5 ay kuvözde süren tedavisinin ardından kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.
1800 gram ağırlığa ulaşan küçük Nisa, hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Aile, 5 aylık tedavinin ardından evlerine gitmenin mutluluğunu yaşıyor. Anne Emete Varış (30), Dilber Nisa'nın 6 ve 4 yaşında iki ablası olduğunu söyledi.
Hamileliğinin de diğerlerinden farklı olduğunu anlatan Varış, "Diğer çocuklarım normaldi. Hamileliğim de sorunluydu. Sürekli doktor kontrolüyle iğnelerle 23 haftayı doldurduk. En son 2-3 gün çok sancım oldu. Doğum sancısına benziyordu. Ereğli'deki doktorumuza başvurduk. Hemen Konya'ya sevk ettiler." dedi.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan muayene sonucu acil olarak doğuma alındığını ifade eden Varış, bebeğin 520 gram dünyaya geldiğini söyledi.