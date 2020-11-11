Konya'da şeker pancarından etil alkol elde ediliyor! Yurt dışına çıkacak dövize engel oluyor

Pandemi etil alkolü vurdu: Tarımsal olarak elde edilen etil alkolün pandemi döneminde Türkiye için büyük rol oynadığını söyleyen Fuat Akay, "Türkiye’nin yüzde 56’lık kapasitesini karşılıyoruz. Pandemi sürecinde de etil alkol çok önemli bir rol oynadı. Mart başından bu yana yurt dışından gelen etil alkol, Türkiye’ye gelemez durumda olduğu için artık öyle bir durum oldu ki istediğiniz parayı verseniz bile yurt dışından etil alkol temin edemez duruma geldiniz." şeklinde konuştu.