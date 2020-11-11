Konya'da şeker pancarından etil alkol elde ediliyor! Yurt dışına çıkacak dövize engel oluyor
KONYA'da şeker pancarının atık maddesi işlenerek kozmetik ve sirke sanayisinde kullanılan etil alkole (etanol) dönüşüyor. Türkiye'nin etanol ihtiyacının yüzde 56'sını karşılayan üretimde, pandemi sürecinde ve öncesinde yurt dışına çıkacak döviz bu sayede ülkede kaldı.
Çiftçi kooperatifi iştiraki olan Konya Şeker, bünyesindeki Biyoetanol Üretim Tesisi sayesinde atık madde olan şeker pancarı melasını tekrar ekonomiye kazandırdı. Melasın işlenmesiyle elde edilen etanol ise yakıt, kozmetik ve sirke sanayisinde kullanılıyor. Yıllık 84 milyon litre kapasiteye sahip tesis, Türkiye'nin etanol ihtiyacının yüzde 56'sını karşılıyor.
Özellikle pandemi döneminde, kolonya ve dezenfektan konusunda Türkiye'nin sıkıntı yaşamamasını sağlayan tesis hakkında bilgi veren Çumra Şeker Kampüs Direktörü Fuat Akay, ''Biz burada melası, ham madde olarak kullanıyoruz. Melas, ham madde olarak kullanılarak etil alkol üretiliyor. Dolayısıyla burada üretilen etil alkol, tarımsal menşeli bir etil alkol oluyor. " dedi.
Akay, "Tarımsal kökenli bir üründen, tekrar etil alkol üretiyoruz. Bu tesis hem yakıt alkolü üretiyor hem de kozmetik alkolü ve sirke sanayisinin kullandığı etil alkolü üretebiliyor." diye konuştu.
Pandemi etil alkolü vurdu: Tarımsal olarak elde edilen etil alkolün pandemi döneminde Türkiye için büyük rol oynadığını söyleyen Fuat Akay, "Türkiye’nin yüzde 56’lık kapasitesini karşılıyoruz. Pandemi sürecinde de etil alkol çok önemli bir rol oynadı. Mart başından bu yana yurt dışından gelen etil alkol, Türkiye’ye gelemez durumda olduğu için artık öyle bir durum oldu ki istediğiniz parayı verseniz bile yurt dışından etil alkol temin edemez duruma geldiniz." şeklinde konuştu.