Konya'da şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu! Kahreden detay: Meğer 10 gün önce...
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşiyle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem (23), Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Acı haber, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesi Atsız Mahallesi’nde oturan babaanne Döndü Erdem (85) ve kardeşlerine askeri yetkililer tarafından verildi.
Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları taziyeye geldi.
Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem’in cenazesi, dün Türk Yıldızları'na ait kargo uçağıyla memleketi Konya'ya getirildi.