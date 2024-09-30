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Konya'da satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor! Metrekare fiyatı...

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Konya'da satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor! Metrekare fiyatı...

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki ada satılığa çıkarıldı.

Konya'da satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor! Metrekare fiyatı...

İlçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, "Çeçen Adası" ismiyle anılıyor.

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Konya'da satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor! Metrekare fiyatı...

Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor.

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Konya'da satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor! Metrekare fiyatı...

Küçükbaş hayvanlar ve tarım makineleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki adaya salla taşınıyor.

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Konya'da satılığa çıkarılan ada yeni sahibini arıyor! Metrekare fiyatı...

Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaştı.

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