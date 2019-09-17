Konya'da sahne alan Göksel kötü günleri Mevlana sayesinde atlatmış
KONYA'da sahne alan Göksel, kendisini Mevlana ile tedavi ettiğini söyledi.
Başarılı şarkıcı Göksel, hız kesmeden konserlerine davam ediyor. Ankara'daki konserinin ardından Konya'da sahne alan Göksel, geçirdiği kötü günleri Mevlana okuyarak atlattığını dile getirdi.
Bir dönem kötü zamanlar yaşayan Göksel, Konya konserinde seyirciyi şarkılarıyla coştururken, ''Konya’ya geldiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Hayat güzel tesadüflerle dolu. 1 aydır Mevlana okuyarak iyileştim'' açıklamasında bulundu.
Öte yandan yeni şarkılara imza atan Göksel, 'Hiç Yok' şarkısı için geçtiğimiz günlerde bir itirafta bulunmuş, şarkıyı Ajda Pekkan'ın istediğini şu sözlerle anlatmıştı:
''Biz stüdyoda bu şarkı üzerinde çalışırken Ajda Hanım geldi. Şarkıyı dinledi. Keşke bana gönderseydin dedi. O derece çok sevdi. Evet, güçlü kadın ve disco formatında…''