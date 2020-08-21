Konya'da pembe renkli göl şaşırttı! Rengi değişen obruğa 2 neden var
KONYA'nın Karapınar ilçesinde, Meyil Obruk Gölü değişen rengiyle görenleri şaşırtıyor. Uzmana göre pembe renge bürünen obruk gölünün 2 nedeni var.
Bölgede yüzeyi "en geniş" olan obruklardan olan Meyil Obruk Gölü'ne ilişkin Prof. Dr. Yaşar Eren bilgi verdi. Eren, obrukta az rastlanan bir doğa olayının yaşandığını söyledi. Hava sıcaklıkları ve jeolojik faktörler dolayısıyla rengi pembeye dönen su ile ilgili konuşan Eren, mikroalg türü bakterinin sudaki tuzun artmasıyla daha çok çoğaldığını bu yüzden de su renginin değişebildiğini söyledi.
Eren, obruk hakkında "Meyil Obruğu, Karapınar'ın 40 kilometre kuzeybatısındaki Meyil Yaylası'nda yer alıyor. Obruk, 'Üst Miyosen-Alt Pliyosen' yaşlı farklı tabakalar içinde meydana gelmiştir. Elips biçimindeki obruğun deniz seviyesine göre yükseltisi bin 44 metredir. Obruğun doğu-batı yönündeki uzun ekseni 660 metre, kuzey-güney yönündeki kısa ekseni ise 590 metredir." ifadelerini kullandı.
"Eşsiz doğal güzelliklerimizden biridir"
Eren, gölün su derinliğinin 40 metre olduğunu ileterek, "Meyil Obruğu, eşsiz doğal güzelliklerimizden biridir. Yapılacak tanıtım çalışmalarıyla turizm destinasyonu içinde kendisine daha çok yer bulacaktır. Özellikle son günlerde, göl suyunun büründüğü pembe renk, obruğun daha çok tanınmasını, duyulmasını sağlayacaktır." diye konuştu.
Pembe rengin 2 nedeni var
Eren, su renginin pembeye dönmesinin sebebinin literatüre göre, özellikle tuzlu suyun içindeki birtakım bakteriler ve buna bağlı beta karoten üretimi olduğunu bildirdi.