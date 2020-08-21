Konya'da pembe renkli göl şaşırttı! Rengi değişen obruğa 2 neden var

Bölgede yüzeyi "en geniş" olan obruklardan olan Meyil Obruk Gölü'ne ilişkin Prof. Dr. Yaşar Eren bilgi verdi. Eren, obrukta az rastlanan bir doğa olayının yaşandığını söyledi. Hava sıcaklıkları ve jeolojik faktörler dolayısıyla rengi pembeye dönen su ile ilgili konuşan Eren, mikroalg türü bakterinin sudaki tuzun artmasıyla daha çok çoğaldığını bu yüzden de su renginin değişebildiğini söyledi.